Родриго о победе «Реала» в Кубке Испании: «Мне его не хватало, и я хотел выиграть»

Форвард «Реала» Родриго прокомментировал победу над «Осасуной» в финале Кубка Испании (2:1). Бразилец оформил дубль.

— Очень, очень счастлив, — приводит слова Родриго As. — На этой неделе мы говорили о том, что «Реал» уже давно не выигрывал этот трофей, и лично мне его тоже не хватало. Я забил два гола... Это был совершенно особенный вечер для для меня.

— В свои 22 года ты уже выиграл все титулы с клубом.

— Да! Вот почему я говорил, что хочу выиграть именно Кубок — это то, что мне было нужно. Но я хочу большего, гораздо большего. Это соревнование особенное, и сегодня я смог в этом убедиться. Очень счастлив. Нет слов. Мой первый Кубок. Мне его не хватало, и я хотел выиграть его. Я смог забить два гола, это совершенно особенный вечер. Я горжусь работой, которую я выполняю весь сезон. Возможность забить дважды — это потрясающе. Это особая награда.

Для «Реала» это двадцатая победа в Кубке Испании и первая с 2014 года. Больше всего титулов у «Барселоны» (31), на втором месте «Атлетик» (23), мадридцы — на третьей строчке.