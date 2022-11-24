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Испания

24 ноября, 14:06

Родриго рассказал о своих отношениях с Лукой Модричем

Виктория Кравченко
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Нападающий «Реала» Родриго рассказал о взаимоотношениях с хавбеком Лукой Модричем. Летом у 37-летнего хорвата истекает срок контракта с мадридским клубом.

«Часто шучу с Модричем по поводу его возраста. Несколько лет назад Казамиро сказал ему, что моему отцу скоро исполнится 36 лет, тогда Лука удивился и сказал мне: «Видишь, ты должен уважать меня. Я мог бы быть твоим отцом», — написал футболист в Players Tribune.

21-летний Родриго играет в составе «Реала» с лета 2019 года. Вместе с командой он выиграл уже два чемпионских титула ла лиги, а также Лигу чемпионов.

Лука Модрич
ФК Реал
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