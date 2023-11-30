Родриго заявил, что «Реал» запрещает говорить ему о Месси

Сегодня, 08:34
Нападающий «Реала» Родриго высказался о конфликте с аргентинским нападающим Лионелем Месси.
«Месси? Я не могу говорить о нем. Почему? «Мадрид» не разрешает мне этого делать», — приводит слова Родриго Madrid Xtra.
После этих слов бразилец засмеялся, и сотрудники клуба почти сразу отвели игрока от журналистов.
Родриго назвал сборную Аргентины трусами из-за решения Месси увести команду в раздевалку из-за драки болельщиков на трибунах перед матчем. Аргентинец ответил Родригао: «Если мы чемпионы мира, то с чего это мы трусы?»
Игра проходила на «Маракане» в Рио-де-Жанейро и завершилась победой гостей — 1:0.