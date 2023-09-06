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Испания

Сегодня, 05:50

Роке Меса перешел в хихонский «Спортинг»

Евгений Козинов
Корреспондент
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Полузащитник Роке Меса стал игроком хихонского «Спортинга». 34-летний испанец подписал контракт с клубом до лета 2024 года.

Футболист с 1 июля был свободным агентом, так как у него закончился срок договора с «Вальядолидом». Ранее он также играл за «Севилью», «Леганес», «Суонси», «Лас-Пальмас» и «Леванте».

В прошлом сезоне Меса сыграл в 31 матче во всех турнирах, забил 2 гола и сделал 1 голевую передачу.

Футбол
ФК Спортинг (Хихон)
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