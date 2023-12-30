Романцев назвал Захаряна лучшим молодым игроком России: «В «Реал Сосьедад» знают, что он талантливый парень»

Бывший тренер «Спартака» Олег Романцев рассказал «СЭ», кого считает лучшим молодым футболистом России в 2023 году.

«Из молодых игроков я отмечу Захаряна. Он — довольно талантливый пацан. Чем быстрее «Реал Сосьедад» начнет его наигрывать, тем быстрее он раскроется и будет подтягиваться к уровню Головина. Он попал в серьезную команду европейского уровня. Рискованно в 20 лет ехать в такой клуб. Но в нем уверены, так как тысячу раз это проверили. В клубе знают, что он талантливый парень», — сказал Романцев «СЭ».

Захарян перешел из «Динамо» в «Реал Сосьедад» в августе 2023 года. В сезоне-2023/24 футболист провел 17 матчей за испанскую команду и сделал одну результативную передачу.

Портал Transfermarkt оценивает стоимость полузащитника в 15 миллионов евро.