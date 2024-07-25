Романо: Рюдигер не намерен уезжать в Саудовскую Аравию, «Реал» считает его неприкасаемым

Защитник «Реала» и сборной Германии Антонио Рюдигер не рассматривает вариант с переездом в Саудовскую Аравию, сообщает авторитетный футбольный инсайдер Фабрицио Романо в социальных сетях.

Ранее игрок получил предложения о трансфере от «Аль-Насра» и «Аль-Иттихада», однако Рюдигер полностью сосредоточен на проекте мадридского клуба. Отмечается, что руководство «Реала» считает немецкого футболиста неприкасаемым.

В прошлом сезоне Рюдигер принял участие в 48 матчах «Реала» во всех турнирах, в которых забил два гола и отдал три результативные передачи. Контракт 31-летнего защитника со «сливочными» рассчитан до лета 2026 года. Его рыночная стоимость составляет 25 миллионов евро по расчетам портала Transfermarkt.