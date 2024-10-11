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Сегодня, 18:51

Араухо — о роли капитана в «Барселоне»: «Я чувствую себя привилегированным»

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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо рассказал о том, каково ему быть капитаном каталонской команды.

«Быть капитаном «Барсы» — это источник гордости для меня. Я чувствую себя действительно привилегированным. Я знаю, какая ответственность с этим связана, но я чувствую себя очень готовым к этому», — цитирует Араухо Barsa One.

Араухо выступает за сине-гранатовых с 2018 года. В нынешнем сезоне уругваец еще не появлялся на поле из-за травмы подколенного сухожилия.

«Барселона» возглавляет таблицу испанской примеры с 24 очками после девяти туров.

Футбол
ФК Барселона

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