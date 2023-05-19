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Сегодня, 09:30

Защитник «Барселоны» Араухо: «Такому футболисту, как Месси, всегда будут рады в команде»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Барселоны» Рональд Араухо высказался о возможном возвращении форварда Лионеля Месси в каталонскую команду.

«Мы не говорим на эту тему в раздевалке. Однако такому футболисту, как Лионель Месси, всегда будут рады в нашей команде», — передает слова игрока Sport.

Месси выступал за «Барселону» с 2005 по 2021 год.

Его действующий контракт с «ПСЖ» рассчитан до лета 2023 года.

В текущем сезоне он провел 38 матчей за клуб во всех турнирах, забил 20 голов и отдал 19 результативных передач.

Лионель Месси
Футбол
ФК Барселона
ФК ПСЖ (Пари Сен-Жермен)
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