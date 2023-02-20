Рональд Араухо: «Я всегда хотел оставаться в «Барселоне». Я доказал это продлением контракта»

Защитник «Барселоны» Рональд Араухо заявил, что он доволен своим положением в каталонской команде.

«Я очень счастлив в «Барселоне» и всегда об этом говорил. Я доказал это своим решением продлить контракт с командой. Я всегда хотел остаться здесь, даже несмотря на многие предложения, которые у меня были», — приводит слова Араухо Efe.

Действующее соглашение уругвайского защитника с каталонцами рассчитано до лета 2026 года.

В текущем сезоне 23-летний Араухо сыграл за «Барселону» в 17 матчах, забил один гол и отдал одну результативную передачу.