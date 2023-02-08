0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Лига 1
Лига 2
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 16:03

Куман о «Барселоне»: «Если вы набираете 10-12 новых игроков, то все проще. В мои времена было по-другому»

Ана Горшкова
Корреспондент
Telegram Дзен

Экс главный тренер «Барселоны» Роналд Куман высказался об игре каталонского клуба при Хави.

«У «Барсы» все отлично. Я смотрел матч «Барселона» — «Реал», они играли в потрясающий футбол. Они были очень хороши. Но да, если вы набираете до 10-12 новых игроков, все становится немного проще. Все зависит от качества состава. В мои времена все было по-другому», — приводит слова Кумана Barca Universal.

Куман занимал должность главного тренера «Барселоны» с 2020 по 2021 год. Затем команду возглавил Хави.

На данный момент «Барселона» лидирует в ла лиге, набрав 53 очка в 20 матчах. Также команда выиграла Суперкубок Испании-2022/23, обыграв в финале «Реал» (3:1).

Источник: Barca Universal.
Роналд Куман
Хави Эрнандес (Хави)
ФК Барселона
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Карлсен поменял позицию по допуску России. Вместе с шахматистом против нас — 80 процентов норвежских спортсменов
«Я закончил. Спасибо». Федор Емельяненко объявил о завершении карьеры
«Землетрясение произошло в зоне, где мы ожидали толчки магнитудой 8»
Число погибших при землетрясении в Турции возросло до 5894 человек
Сейсмолог назвал причины землетрясения в Турции
Заморозка на льду: Костомаров перенес операцию на ноге
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры

Фати может уйти из «Барселоны» летом в случае перехода Карраско