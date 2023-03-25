Роналдиньо: «Было бы неплохо, если бы Месси завершил карьеру в «Барселоне»

Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо хочет, чтобы форвард «ПСЖ» Лионель Месси завершил карьеру в каталонском клубе.

«Я друг Месси. Я очень рад за него. Очень радостно видеть, как друзья воплощают мечты. Это делает меня счастливым. Для меня Месси — лучший. Я бы хотел видеть его счастливым, мне все равно, где он находится. После истории его игры в «Барселоне» было бы неплохо, если бы он смог завершить свою карьеру там», — приводит слова Роналдиньо Marca.

35-летний нападающий выступал за каталонский клуб с 2005 по 2021 год. Затем Месси подписал контракт с «ПСЖ», который рассчитан до лета 2023 года.

Аргентинец сыграл за французский клуб в текущем сезоне 32 матча во всех турнирах, забил 18 голов и отдал 17 результативных передач.