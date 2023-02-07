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Испания

Сегодня, 10:48

Роналдиньо: «Надеюсь, Хави войдет в историю «Барселоны»

Виталий Косик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Барселоны» Роналдиньо высказался о главном тренере каталонской команды Хави.

«Хави грамотный тренер. Нелегко выигрывать титулы, но он справляется хорошо, и я надеюсь, что вскоре он войдет в историю клуба. Хави — мой друг. Будем надеяться, что дела и дальше будут идти хорошо, и он сможет выиграть титул», — приводит слова Роналдиньо Sport.es.

Хави работает в «Барселоне» с ноября 2021 года.

Сине-гранатовые возглавляют турнирную таблицу чемпионата Испании, набрав 53 очка за 20 матчей. Ближайший преследователь сине-гранатовых — «Реал», который отстает от каталонцев на 8 очков.

Роналдиньо
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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