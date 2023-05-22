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Испания

Сегодня, 08:55

Роналдо — Винисиусу: «Можешь рассчитывать на меня»

Виктория Кравченко
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Экс-игрок сборной Бразилии и «Реала» Роналдо высказался в поддержку форварда «Реала» Винисиуса Жуниора.

«Очередной случай с расизмом в лиге. Перемен не будет, пока виновников не будут наказывать. Это недопустимо, чтобы все ответственные стороны продолжали бездействовать. Хватит. Вини, можешь рассчитывать на меня в этой борьбе», — цитирует Роналдо Madrid Xtra.

В матче с «Валенсией» (0:1) в 35-м туре Винисиус получил красную карточку.

По ходу встречи у бразильца случился конфликт с болельщиками «Валенсии». Игрок несколько раз обратил внимание на расистские оскорбления, которым он подвергался с трибун.

Винисиус Жуниор
Роналдо
ФК Реал
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