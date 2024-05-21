Роналду отреагировал на решение Крооса завершить карьеру: «Спасибо за все, Тони!»

Нападающий «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к объявившему о завершении карьеры Тони Кроосу. Футболисты вместе выступали за мадридский «Реал».

Во вторник, 21 мая, стало известно, что 34-летний немец не будет продлевать контракт со «сливочными» и после Евро-2024 уйдет из футбола.

«Спасибо за все, Тони! Для меня было большой честью делить поле с тобой. Всего наилучшего в будущем!» — написал Роналду в своих соцсетях.

Вместе с «Реалом» Кроос 4 раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Байер» и «Баварию».