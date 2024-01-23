Роналду — о возможном переходе Мбаппе в «Реал»: «Мыльная опера, которая сильно затянулась»

Форвард «Аль-Насра» Криштиану Роналду поделился мнением о возможном переходе нападающего «ПСЖ» Килиана Мбаппе в «Реал».

«Реал» всегда подписывает лучших футболистов в мире. Клуб поддерживает эту философию уже много лет, и неудивительно, что это мы видим это сейчас. Я не знаю, что в итоге произойдет, но это настоящая мыльная опера, которая сильно затянулась", — приводит слова Роналдо RMC Sport.

По данным источника, прежде чем окончательно все утвердить, Мбаппе хочет услышать аргументы «ПСЖ». Мадридцы предложили французу футболку с номером 10, который принадлежит полузащитнику Луке Модричу.

25-летний форвард с 2017 года выступает за «ПСЖ». Действующий контракт игрока рассчитан до июня 2024 года. В этом сезоне Мбаппе сыграл 26 матчей во всех турнирах, забил 28 голов и сделал 6 голевых передач.