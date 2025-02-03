Роналду попросил фанатов «Реала» позаботиться о Мбаппе

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к фанатам «Реала» с просьбой заботиться о нападающем Килиане Мбаппе.

«Я призываю болельщиков «Реала» окружить Мбаппе заботой. Он замечательный футболист, и «Реал» должен его поддерживать и защищать. Уверен, Мбаппе принесет много радости фанатам мадридского клуба. Я очень тепло отношусь к Килиану, и дело не только в том, что в юности он восхищался мной, а я был его кумиром. Я действительно считаю Мбаппе великим игроком», — приводит слова Роналду Madrid Universal.

Контракт 26-летнего Мбаппе с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне форвард отметился 22 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 44 матчах.