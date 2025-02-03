Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:40

Роналду попросил фанатов «Реала» позаботиться о Мбаппе

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Форвард «Аль-Насра» и сборной Португалии Криштиану Роналду обратился к фанатам «Реала» с просьбой заботиться о нападающем Килиане Мбаппе.

«Я призываю болельщиков «Реала» окружить Мбаппе заботой. Он замечательный футболист, и «Реал» должен его поддерживать и защищать. Уверен, Мбаппе принесет много радости фанатам мадридского клуба. Я очень тепло отношусь к Килиану, и дело не только в том, что в юности он восхищался мной, а я был его кумиром. Я действительно считаю Мбаппе великим игроком», — приводит слова Роналду Madrid Universal.

Контракт 26-летнего Мбаппе с испанским клубом рассчитан до конца сезона-2028/29. В текущем сезоне форвард отметился 22 забитыми мячами и 4 голевыми передачами в 44 матчах.

Источник: Madrid Universal
Килиан Мбаппе
Криштиану Роналду
Футбол
ФК Реал
Читайте также
Россиян предупредили о возможной несовместимости новых Samsung с российским рынком
Стали известны новые подробности авиакатастрофы в Вашингтоне
Руководитель московского СК выехал на место взрыва в ЖК «Алые паруса»
В отношении замгубернатора Ростовской области возбудили дело о превышении полномочий
От Шамара уже избавились и нашли ему дорогую замену, Промес приехал к красно-белым и наблюдал за разгромом «Астаны». Что сейчас происходит в «Спартаке»
Фигуристов Шишкову и Наумова похоронят в США
Популярное видео
«Мидтьюлланн» — «Фенербахче»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Тоттенхэм» — «Эльфсборг»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Брага» — «Лацио»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
ФКСБ — «Манчестер Юнайтед»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Аякс» — «Галатасарай»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Андерлехт» — «Хоффенхайм»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — ПАОК: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Рома» — «Айнтрахт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Ницца» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Атлетик» — «Виктория»: Лига Европы, 8-й тур, видеообзор матча
«Янг Бойз» — «Црвена Звезда»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Ювентус» — «Бенфика»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Сити» — «Брюгге»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штутгарт» — «ПСЖ»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
ПСВ — «Ливерпуль»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Брест» — «Реал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Зальцбург» — «Атлетико»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Боруссия» — «Шахтер»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Спортинг» — «Болонья»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Штурм» — «Лейпциг»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Барселона» — «Аталанта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Интер» — «Монако»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Бавария» — «Слован»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Байер» — «Спарта»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Загреб) — «Милан»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
«Жирона» — «Арсенал»: Лига чемпионов, 8-й тур, видеообзор матча
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя