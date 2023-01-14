Роналду пожелал «Реалу» удачи перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной»

Нападающий «Аль-Насра» Криштиану Роналду пожелал удачи «Реалу» перед финалом Суперкубка Испании с «Барселоной».

37-летний футболист играл за «Реал» с 2009 по 2018 год. В составе команды он дважды выигрывал Суперкубок Испании.

«Всегда приятно увидеть бывших партнеров по команде и людей из клуба, в котором мы написали историю. Было здорово увидеться с друзьями. Обнимаю всех. Удачи нашему «Реалу» в воскресенье», — сказал Роналду в видеообращении к болельщикам, опубликованном на сайте клуба.

Суперкубок Испании проходит в Саудовской Аравии. Финал между «Реалом» и «Барселоной» состоится в воскресенье, 15 января. Начало — в 22.00 по московскому времени.