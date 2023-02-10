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Испания

Сегодня, 14:43

Рубен Бараха может вернуться в «Валенсию» в качестве главного тренера

Иван Шитик
Корреспондент
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Бывший полузащитник «Валенсии» Рубен Бараха может вернуться в команду в качестве главного тренера, сообщает Mundo Deportivo со ссылкой на 99,9 Plaza Radio.

47-летний специалист уже провел переговоры с командой испанской примеры.

Последним местом работы Барахи была «Сарагоса». Также он тренировал «Эльче», «Райо Вальекано», хихонский «Спортинг» и «Тенерифе», но нигде не задерживался дольше сезона.

Большую часть карьеры футболиста бывший полузащитник отыграл именно в «Валенсии», вместе с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, брал Кубок страны, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Валенсия» занимает 17-е место в турнирной таблице ла лиги, находясь в 1 очке от зоны вылета. Ранее клуб уволил итальянца Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

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