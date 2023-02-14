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Испания

Сегодня, 15:23

Рубен Бараха назначен главным тренером «Валенсии»

Виталий Косик
Корреспондент
Рубен Бараха.
Фото Global Look Press
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Испанский специалист Рубен Бараха назначен новым тренером «Валенсии», сообщает пресс-служба испанского клуба.

Ранее «летучие мыши» уволили итальянца Дженнаро Гаттузо с поста главного тренера.

Последним местом работы Барахи была «Сарагоса». Также он тренировал «Эльче», «Райо Вальекано», хихонский «Спортинг» и «Тенерифе».

Большую часть карьеры футболиста бывший полузащитник отыграл в «Валенсии», вместе с которой дважды выигрывал чемпионат Испании, брал Кубок страны, выигрывал Кубок и Суперкубок УЕФА.

«Валенсия» занимает 18-е место в турнирной таблице ла лиги, набрав 20 очков за 21 матч.

Источник: https://www.valenciacf.com/en/article/en-official-statement-ruben-baraja-2023-02-14
Дженнаро Гаттузо
Футбол
ФК Валенсия
Рубен Бараха
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