Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 21:54

Рубиалес попросил вызвать в суд экспертов чтения по губам

Луис Рубиалес.
Фото Global Look Press
Telegram Дзен

Экс-глава Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес попросил вызвать в суд экспертов по чтению по губам, чтобы они доказали отсутствие его вины в отношении футболистки Дженнифер Эрмосо, утверждает Mundo Deportivo.

Во время церемонии награждения победительниц чемпионата мира 2023 года Рубиалес обнял и поцеловал в губы футболистку сборной Испании. В начале осени прошлого года против функционера возбудили уголовное дело. ФИФА отстранила Рубиалеса от футбольной деятельности на три года.

Рубиалес отрицает в своих действиях сексуальный подтекст. По его словам, поцелуй в щеку произошел по взаимной договоренности. Для подтверждения своей правоты он вызвал в суд экспертов чтения по губам, чтобы они составили отчет на основании видеозаписей.

Кроме того, Рубиалес рассчитывает на поддержку своих дочерей, возвращавшихся с места проведения финального матча вместе с футболистками и их семьями. По словам функционера, дочери могут подтвердить, что он не принуждал Эрмосо соглашаться на поцелуй.

В финале мирового первенства сборная Испании обыграла Англию со счетом 1:0 благодаря забитому голу Ольги Кармоны.

Футбол
Луис Рубиалес
1
0
Читайте также
Непальский альпинист в рекордный 30-й раз покорил Эверест. Ками Рита — настоящая легенда
Евро-2024 по футболу начнется в Германии 14 июня
Сальдо рассказал об обнаружении в Крынках подвалов с телами боевиков ВСУ
Клопп в «Ливерпуле» кричал имя преемника, Хави некрасиво выставили из «Барсы», «Баварии» отказали почти все. Что происходит со сменой тренеров в топ-клубах Европы
Захарова прокомментировала смех первых леди ФРГ и Франции у мемориала в Берлине
Мирошник не исключил, что ВСУ нанесли повторный удар по спасателям в Луганске
Популярное видео
«Аль-Наср» — «Аль-Иттихад»: видеообзор матча
«Севилья» — «Барселона»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Бетис»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 30-го тура 25 мая
«Реал Сосьедад» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Гранада»: видеообзор матча, 38-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 20 мая
«Вильярреал» — «Реал»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Жирона»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 37-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 19 мая
«Барселона» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
РПЛ: видео голов 29-го тура 18 мая
«Аль-Наср» — «Аль-Хиляль»: видеообзор матча
«Реал Сосьедад» — «Валенсия»: видеообзор, чемпионат Испании
«Альмерия» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Аталанта» — «Ювентус»: видеообзор матча, финал Кубка Италии
«Зенит» — ЦСКА: Кубок России, финал Пути РПЛ, видеообзор матча
«Жирона» — «Вильярреал»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Алавес»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Балтика» — «Спартак»: Кубок России, видеообзор матча
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор матча
РПЛ: видео голов 28-го тура 12 мая
«Атлетико» — «Сельта»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
РПЛ: видео голов 28-го тура 11 мая
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Придумай мем

Беллингем признан лучшим игроком ла лиги сезона-2023/24