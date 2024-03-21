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Испания

21 марта, 19:42

Рубиалес — про обыск его дома: «Я очень шокирован»

Алина Савинова
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Экс-глава Королевской федерации футбола Испании (RFEF) Луис Рубиалес прокомментировал ситуацию с обыском Центральным оперативным подразделением Гражданской гвардии Испании его дома в Гранаде.

«Я очень шокирован всем этим. Я уже на протяжении нескольких месяцев работаю в Доминиканской Республике. И вообще, моя семья собиралась провести Пасху со мной», — приводит AS слова Рубиалеса.

Ранее стало известно, что прокуратура Испании выдала ордер на арест бывшего президента RFEF. По информации Onda Сero, ордер выдан в рамках расследования, связанного с предполагаемыми незаконными контрактами за последние пять лет.

Осенью прошлого года ФИФА отстранила Рубиалеса от футбола на три года после скандала с поцелуем на женском чемпионате мира, в котором испанские футболистки одержали победу.

Источник: https://as.com/futbol/primera/la-uco-registra-la-casa-de-rubiales-que-esta-en-republica-dominicana-n/
Футбол
Луис Рубиалес
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