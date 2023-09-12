Рубиалес заявил, что в его поцелуе футболистки сборной Испании Эрмосо не было сексуального подтекста

Подавший в отставку с поста президента Королевской испанской футбольной федерации (RFEF) Луис Рубиалес считает, что его поцелуе футболистки сборной Испании Дженнифер Эрмосо не было сексуального подтекста.

«Не было никакого ущерба, не было сексуального подтекста, никакой агрессии, ничего подобного. Значение поцелуя Дженни было точно таким же, как поцелуй одной из моих дочерей. Среди друзей и родственников это очень, очень распространено», — цитирует Рубиалеса AS.

10 сентября Рубиалес объявил, что собирается покинуть свой пост главы RFEF. Он отметил, что уходит, потому что не может продолжать свою работу.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку Дженнифер Эрмосо.

Прокуратура Испании начала расследование дела о сексуальном насилии со стороны Рубиалеса. Также ФИФА рассчитывает отстранить Рубиалеса от футбола на 15 лет.