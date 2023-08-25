Рубиалес — о скандале с поцелуем: «Я совершил ошибку, но не собираюсь уходить в отставку!»

Глава испанской федерации футбола (RFEF) Луис Рубиалес не собирается уходить в отставку из-за скандала с поцелуем на женском чемпионате мира.

«Пришло время высказаться. Я совершил ошибку, и сейчас не самое подходящее время для подобного жеста. Но неужели все настолько серьезно, что я должен уйти? Я не собираюсь уходить в отставку. Не собираюсь уходить в отставку, не собираюсь! Я не собираюсь уходить в отставку! Что я такого сделал?! Я буду бороться до конца», — приводит слова Рубиалеса Marca.

Ранее стало известно, что ФИФА открыла дисциплинарное дело в отношении 45-летнего Рубиалеса.

Во время церемонии награждения после финала ЧМ-2023, в котором женская сборная Испании обыграла команду Англии (1:0), Рубиалес, обхватив голову футболистки Дженнифер Эрмосо, поцеловал ее в губы и затем похлопал по спине. Девушка позже заявила, что ей не понравился поцелуй Рубиалеса.

Позже президент Федерации футбола Испании извинился за поцелуй футболистки в губы.