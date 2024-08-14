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Судейство

Сегодня, 18:57

Руководители испанских судей встретились с тренерами команд двух лиг

Александр Бобров
Шеф-редактор
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Вчера председатель судейского комитета Королевской федерации футбола Испании Луис Медина Канталехо и глава комитета тренеров Давид Гутьеррес провели встречу с тренерами команд первой и второй лиг.

Перед стартом сезона судейские руководители, среди которых также были Карлос Клос Гомес, Альберто Ундиано Мальенко и Хуан Карлос Юсте, рассказали о нюансах использования технологии полуавтоматического определения офсайда (САОТ), введении «правила капитана», изменениях в правилах игры и новых трактовках.

Кроме того, тренерам показали клипы и дали разъяснения по таким темам, как «Единоборства», «Тактические фолы», «Инциденты в штрафной площади», «Игра рукой». А они, в свою очередь, получили шанс задать все интересовавших их вопросы.

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