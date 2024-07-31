Руководители испанских судей встретятся с тренерами двух лиг

Как стало известно «СЭ», 13 августа руководители испанских судей перед стартом нового сезона проведут встречу с тренерами всех команд двух профессиональных лиг, чтобы рассказать об изменениях в правилах и их новых трактовках, а также ответить на вопросы.

В частности, речь пойдет о введении «правила капитана» — подобного тому, что применялось на чемпионате Европы в Германии. Испанцы начнут его использовать вслед за УЕФА и ФИФА. Кроме них новшество также станут применять в Германии и Нидерландах.

А сейчас на сборе судей и ассистентов в Лас-Кальдасе с арбитрами встретились тренеры Фран Эскриба и Франсиско. Они обменялись своими взглядами на работу рефери и то, как ее лучше организовать.

Перед стартом сезона в России не было официальных сообщений о проведении в клубах РПЛ лекций по правилам игры и встреч с тренерами и игроками.