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Испания

Сегодня, 09:52

Руководство «Барселоны» на этой неделе обсудит будущее Хави в команде

Алина Савинова
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Президент «Барселоны» Жоан Лапорта и спортивный директор клуба Деку проведут деловую встречу 14 декабря, сообщает Football Espana.

Руководители сине-гранатовых обсудят текущее положение дел в команде и будущее главного тренера Хави на фоне последних результатов. По информации источника, Лапорта и Деку рассмотрят потенциальные кандидатуры, которые могли бы сменить 43-летнего специалиста на посту главного тренера команды. Отмечается, что во встрече также примет участие Алехандро Эчеваррия, являющийся правой рукой Деку.

Хави возглавляет «Барселону» с 2021 года. Под его руководством клуб стал чемпионом Испании и обладателем Суперкубка страны по итогам сезона-2022/23.

На данный момент «Барселона» занимает четвертое место в турнирной таблице ла лиги, набрав 34 очка за 16 туров.

Источник: https://www.football-espana.net/2023/12/12/barcelona-hierarchy-to-meet-on-thursday-to-discuss-continuity-of-xavi-hernandez-as-manager
Хави Эрнандес (Хави)
Футбол
ФК Барселона
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