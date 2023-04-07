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Испания

Сегодня, 19:17

Руководство «Барселоны» встретится с ла лигой для поиска возможности перехода Месси

Виктория Кравченко
Лионель Месси.
Фото Global Look Press
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Представители «Барселоны» проведут встречу с руководством чемпионата Испании, чтобы найти возможность для подписания нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси, пишет Sport.es.

По данным источника, руководство каталонцев подготовило план, который позволит ему вписаться в рамки финансового фэйр-плей.

На данный момент сложность в переходе аргентинца заключается в том, что из-за правил ла лиги клубам нужно существенно сократить зарплатную ведомость перед новыми подписаниями.

Ранее появилась информация, что «Барселона» намерена сделать предложение Месси в период с 3 по 9 апреля.

Форвард выступает за французскую команду с лета 2021 года. Действующее соглашение аргентина с парижанами рассчитано до конца сезона-2022/23.

Лионель Месси
ФК Барселона
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