Руководство «Баварии» раскритиковало переход Мбаппе в «Реал»

Спортивный директор «Баварии» Макс Эберль отреагировал на переход нападающего Килиана Мбаппе в «Реал».

«Всегда можно стать более жадным к деньгам человеком, но каждый, кто жаден к деньгам, постепенно станет гвоздем в крышке гроба футбола», — цитирует Эберля Suddeutsche Zeitung.

Он отметил, что речь идет о сотнях миллионов, добавив, что это не вызывает у него позитива.

«Раньше клубы получали выгоду. Деньги оставались в обороте, а сейчас их становится все меньше и меньше», — добавил он.

25-летний француз будет играть в мадридской команде под девятым номером. Ожидается, что после ухода полузащитника Луки Модрича форвард возьмет десятый номер.

Мбаппе является шестикратным чемпионом Франции в составе «ПСЖ». Вместе со сборной своей страны он стал чемпионом мира в 2018 году.