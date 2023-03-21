Руководство «Реала» переживает о будущем команды под руководством Анчелотти

В «Реале» обеспокоены будущим команды под руководством Карло Анчелотти, сообщает Tuttomercatoweb.

По данным источника, в клубе разочарованы тем, что «Барселона» лидирует в ла лиге с большим отрывом. Руководство уверено, что изменить это положение будет нелегко. Поэтому Анчелотти необходимо проявить себя в Кубке Короля и Лиге чемпионов. Если «Реал» не сможет добиться успеха в оставшихся турнирах, то Анчелотти, вероятно, покинет свой пост по окончании сезона.

В Кубке Испании мадридцам будет противостоять «Барселона» в следующем туре. В Лиге чемпионов подопечные Анчелотти поборются с «Челси» за выход в полуфинал.