«Реал» заинтересован в приобретении форварда «Наполи» Осимхена

Руководство «Реала» заинтересовано в приобретении нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в «королевском» клубе готовы серьезно потратиться на покупку 23-летнего африканского форварда. Нынешняя рыночная стоимость Осимхена по данным портала Transfermarkt оценивается в 65 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с неаполитанцами рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне нигерийский нападающий сыграл 13 матчей за «Наполи», забил девять голов и отдал три результативные передачи во всех турнирах.