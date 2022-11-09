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Испания

Сегодня, 12:14

«Реал» заинтересован в приобретении форварда «Наполи» Осимхена

Форвард «Наполи» Виктор Осимхен.
Фото Global Look Press
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Руководство «Реала» заинтересовано в приобретении нападающего «Наполи» Виктора Осимхена, сообщает Calciomercato.

По информации источника, в «королевском» клубе готовы серьезно потратиться на покупку 23-летнего африканского форварда. Нынешняя рыночная стоимость Осимхена по данным портала Transfermarkt оценивается в 65 миллионов евро. Действующее соглашение игрока с неаполитанцами рассчитано до лета 2025 года.

В текущем сезоне нигерийский нападающий сыграл 13 матчей за «Наполи», забил девять голов и отдал три результативные передачи во всех турнирах.

Виктор Осимхен
ФК Наполи
ФК Реал
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