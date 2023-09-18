Руководство RFEF планирует подать в суд на футболисток сборной Испании

Руководство Королевской федерации футбола Испании планирует подать в суд на некоторых футболисток женской сборной. Иск может быть подан на тех спортсменок, которые подписали письмо-ультиматум с требованиями структурных изменений в RFEF, пишет Mundo Deportivo со ссылкой на El Espa?ol.

После отставки Рубиалеса футболистки опубликовали ультиматум, угрожая бойкотировать сборную, несмотря на назначение нового тренера, и требуя масштабных перемен в системе футбола страны.

20 августа женская сборная Испании стала чемпионом мира, обыграв в финале турнира национальную команду Англии (1:0). Во время церемонии награждения Рубиалес поцеловал в губы испанскую футболистку. После скандала специалист объявил об уходе с поста главы RFEF. Также он отметил, что в его поцелуе с Эрмосо не было сексуального подтекста.