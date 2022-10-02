Руководство «Севильи» рассмотрит вопрос об отставке Лопетеги после поражения от «Атлетико»

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Руководство «Севильи» в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды, сообщает Relevo.
По данным источника, представители клуба уже контактировали с Хорхе Сампаоли, который при этом предпочел бы приступить к работе после паузы на ЧМ-2022. Помимо Сампаоли, у «Севильи» есть и другие кандидаты, имена которых не уточняются.
«Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 5 очками в 7 матчах. 56-летний Лопетеги возглавляет команду с июля 2019 года, его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Основные источники исследования