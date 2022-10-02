Руководство «Севильи» рассмотрит вопрос об отставке Лопетеги после поражения от «Атлетико»

Руководство «Севильи» в ближайшее время рассмотрит вопрос об отставке Хулена Лопетеги с поста главного тренера команды, сообщает Relevo.

По данным источника, представители клуба уже контактировали с Хорхе Сампаоли, который при этом предпочел бы приступить к работе после паузы на ЧМ-2022. Помимо Сампаоли, у «Севильи» есть и другие кандидаты, имена которых не уточняются.

«Севилья» занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 5 очками в 7 матчах. 56-летний Лопетеги возглавляет команду с июля 2019 года, его контракт рассчитан до конца июня 2024 года.