«Ювентус» связывался с «Реалом» по поводу трансфера Одриосолы

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Руководство «Ювентуса» связывалось с представителями «Реала» по поводу потенциального перехода защитника Альваро Одриосолы, сообщает Foot Mercato. «Бьянконери» рассчитывают подписать игрока в зимнее трансферное окно.
Представители туринцев следили за 26-летним испанцем во время его аренды в «Фиорентине», за которую он в прошлом году провел 27 матчей, забил два гола и отдал 2 результативные передачи.
В этом сезоне Одриосола не провел ни одного матча за «Реал».
Портал Transfermarkt оценивает его стоимость в 10 миллионов евро. Контракт игрока с мадридским клубом действует до лета 2024 года.
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