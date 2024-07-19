Нигматуллин согласен с признанием Мамардашвили самым дорогим вратарем мира

Бывший вратарь сборной России Руслан Нигматуллин в разговоре с «СЭ» отреагировал на новость о том, что вратарь «Валенсии» Георгий Мамардашвили стал самым дорогим голкипером в мире наравне с Диогу Коштой из «Порту». Согласно порталу Transfermarkt, оба игрока оцениваются в 45 миллионов евро.

«Согласен, что это топовый вратарь, который проявил себя. Заслуживает, безусловно, топовой команды, и думаю, это вопрос времени. Кошта тоже себя неплохо проявил, но все-таки Мамардашвили поставлю выше по классу», — сказал Нигматуллин «СЭ».

Стоимость 23-летнего грузина после Евро-2024 выросла на 10 миллионов евро, а 24-летнего португальца — на 5 миллионов.