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Испания

27 октября, 11:26

Пименов: «Скорее всего, Захаряну будут искать вариант с арендой»

Пименов считает, что Захарян может уйти в аренду из «Реал Сосьедад»
Ана Горшкова
Корреспондент
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Бывший нападающий «Локомотива» Руслан Пименов предположил, как сложится карьера полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Закаряна.

«Пока Арсен проигрывает конкуренцию, поэтому сидит в запасе. Как только он прибавит, тогда есть шанс заиграть в основе «Реал Сосьедад». Скорее всего, Захаряну будут искать вариант с арендой», — приводит слова Пименова «РБ Спорт».

В нынешнем сезоне Захарян сыграл 6 матчей за «Реал Сосьедад» и пока не отметился результативными действиями. Контракт рассчитан до лета 2029 года.

Источник: РБ Спорт
Арсен Захарян
Руслан Пименов
ФК Реал Сосьедад
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