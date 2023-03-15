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Испания

Сегодня, 21:09

Рюдигер: «Реал» не должен забывать, что «Ливерпуль» забил семь голов «Манчестер Юнайтед»

Виталий Косик
Корреспондент
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер поделился ожиданиями от ответной игры 1/8 финала Лиги чемпионов с «Ливерпулем».

«Мы должны начать лучше, чем на «Энфилде». Думаю, нам нужно найти правильный баланс между защитой и атакой. Очень важно не заснуть в первые 15 минут, как это в прошлой игре. Мы должны осчастливить наших болельщиков и обрести уверенность с первых минут матча. У «Ливерпуля» хорошая атака. Они играли против такого великого соперника, как «Манчестер Юнайтед», и забили 7 голов, и мы должно помнить об этом», — приводит слова Рюдигера пресс-служба мадридского клуба.

Ответная встреча 1/8 финала Лиги чемпионов «Реал» — «Ливерпуль» состоится сегодня, 15 марта, начало — 23.00 мск. Первый матч завершился победой мадридской команды со счетом 5:2.

Антонио Рюдигер
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