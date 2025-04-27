Видео
Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Испания. Новости
Новости
Видео
Ла лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 12:33

Рюдигер принес публичные извинения за инцидент с арбитром в класико

Камила Абдурахманова
Telegram Дзен

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер опубликовал официальное заявление с извинениями за свое поведение в финале Кубка Испании против «Барселоны» (2:3 д.в.), где он пытался напасть на главного арбитра матча Рикардо де Бургоса Бенгоэчеа.

«Моему поведению вчера вечером нет оправдания. Я искренне сожалею об этом. Мы показали отличную игру, особенно во втором тайме. После 111-й минуты я уже не мог помочь команде, а перед финальным свистком совершил ошибку. Еще раз приношу свои извинения судье и всем, кого подвел», — написал немецкий футболист в своих социальных сетях.

В добавленное ко второму экстра-тайму время матча Рюдигер, находясь в технической зоне, бросил в арбитра льдом, а после удаления продолжал агрессивно вести себя, пытаясь прорваться к судье. Его с трудом удерживали несколько человек из технического персонала «Реала».

3
Антонио Рюдигер
Футбол
ФК Барселона
ФК Реал
Читайте также
Овечкин оценил матч «Вашингтона» в Монреале с дракой на скамейке
Во Франции сообщили о признании России владельцем церкви и кладбища в Ницце
Глушенков снова поднимает слухи о конфликте, в «Зените» надеются на божью помощь, босс «Динамо» наезжает на питерский клуб
Форвард «Сент-Луиса» Бучневич оформил первый хет-трик в плей-офф НХЛ
Подозреваемый в подрыве генерала Москалика дал признательные показания
ВС признал недействительным оформленный мошенниками через приложение кредит
Популярное видео
ЦСКА — «Крылья Советов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Зенит» — «Химки»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Факел» — «Ростов»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Рубин»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» — «Ахмат»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Пари НН»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Акрон» — «Спартак»: РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Махачкала): РПЛ, 25-й тур, видеообзор матча
«Торпедо» — «Урал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Родина» — «Уфа»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 20 апреля
«Балтика» — «Сокол»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Сочи» — «Алания»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Шинник» — «Арсенал»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Тюмень»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
РПЛ: видео голов 25-го тура 19 апреля
«Нефтехимик» — «КАМАЗ»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Чайка»: ФНЛ, 29-й тур, видеообзор матча
«Манчестер Юнайтед» — «Лион»: Лига Европы, видеообзор
«Лацио» — «Буде-Глимт»: Лига Европы, видеообзор
«Атлетик» — «Рейнджерс»: Лига Европы, видеообзор
«Айнтрахт» — «Тоттенхэм»: Лига Европы, видеообзор
«Челси» — «Легия»: Лига конференций, видеообзор
«Реал» — «Арсенал»: Лига чемпионов, видеообзор
«Интер» — «Бавария»: Лига чемпионов, видеообзор
Популярные
Сегодня
Вчера
Неделя