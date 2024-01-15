Рюдигер: «Часто прошу Гюлера набраться терпения»

Сегодня, 09:16
Защитник «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, что думает об Арде Гюлере.
18-летний полузащитник перешел в команду в июле прошлого года, но из-за травм не мог дебютировать до января.
«Я постоянно говорю Гюлеру, что он должен набраться терпения. Он очень известный и уважаемый человек в Турции, что создает определенное давление, но в «Реале» ему нужно набраться терпения», — приводит Madrid Zone Рюдигера.
В воскресенье Гюлер стал обладателем Суперкубка Испании, хотя сидел на скамейке запасных. «Реал» обыграл «Барселону» со счетом 4:1.