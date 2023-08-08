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Испания

Сегодня, 17:24

Рюдигер рассказал, что не сталкивался с расизмом в Испании

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер высказался о проявлениях расизма со стороны испанских фанатов.

«Если вы спросите меня, проявлял ли кто-то расизм по отношению ко мне в Испании, ответ будет отрицательным. В Кадисе произошло недоразумение: были опубликованы новости, что там проявляли расизм по отношению ко мне, но я не слышал, чтобы они называли меня «обезьяной», «черным дерьмом» или подобными варварскими словами. Если вы спросите меня, страдает ли от этого Винисиус, то очевидно, что страдает. И когда люди его оскорбляют и проявляют расизм по отношению к нему, они автоматически проявляют расизм по отношению ко мне, даже если они не обращались непосредственно ко мне. Но эта проблема есть не только в Испании, это происходит повсюду. Расизм — это недостаток образования», — приводит слова Рюдигера GQ.

Он также отметил, что не все испанцы расисты.

«Многие испанцы не терпят расизма. Очень важно отметить, что расисты составляют лишь меньшинство в этой стране, но их нужно исправлять. Как покончить с этой проблемой? Единственное, что я могу сказать, — это обучайте своих детей в школе. Очень важно, чтобы все знали, что все люди равны», — добавил Рюдигер.

По ходу матча 35-го тура чемпионата Испании против «Валенсии» нападающий «Реала» Винисиус неоднократно подвергался расистским оскорблениям со стороны болельщиков соперника. Из-за этого встреча прерывалась во втором тайме. После игры бразилец раскритиковал ла лигу за проявления расизма, а «Реал» подал жалобу в прокуратуру в связи с оскорблениями своего игрока. 23 мая стало известно, что троих болельщиков «Валенсии» арестовали после инцидента.

Источник: https://www.revistagq.com/articulo/toni-rudiger-entrevista
Антонио Рюдигер
Винисиус Жуниор
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