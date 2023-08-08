Рюдигер рассказал, как он остановил Холанна в матче с «Манчестер Сити»

Защитник мадридского «Реала» Антонио Рюдигер рассказал, как ему удалось закрыть нападающего «Манчестер Сити» (1:1) Эрлина Холанна в первом матче полуфинала минувшего сезона Лиги чемпионов.

Футболист отыграл все 90 минут, не позволив норвежцу забить.

«Как я остановил Холанна? Перед матчем меня спросили на пресс-конференции, как я собираюсь это сделать. Вокруг было много сомнений, но мне нравилась эта атмосфера. Я сияю больше, когда люди во мне сомневаются», — цитирует Рюдигера Madrid Xtra.

Ранее Рюдигер заявил о желании выиграть Лигу чемпионов в сезоне-2023/24.