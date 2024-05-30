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Сегодня, 09:33

Рюдигер считает, что сможет стать лидером «Реала»

Виктория Кравченко
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер считает, что сможет стать лидером команды после ухода Луки Модрича и Тони Крооса. Он также оценил игру обоих футболистов в составе мадридского клуба.

«Тони является уникальным и незаменимым игроком. Модрич еще молод (смеется). Он отлично выступает и играет энергично. Смогу ли я стать лидером после их ухода? Думаю, мне это по силам. Но я лидер больших слов, меня можно назвать лидером действий», — цитирует Рюдигера El Mundo.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер». Ранее он объявил о завершении карьеры.

Контракт Модрича с «Реалом» истекает этим летом.

Антонио Рюдигер
Лука Модрич
Тони Кроос
ФК Реал
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