Рюдигер считает, что сможет стать лидером «Реала»

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер считает, что сможет стать лидером команды после ухода Луки Модрича и Тони Крооса. Он также оценил игру обоих футболистов в составе мадридского клуба.

«Тони является уникальным и незаменимым игроком. Модрич еще молод (смеется). Он отлично выступает и играет энергично. Смогу ли я стать лидером после их ухода? Думаю, мне это по силам. Но я лидер больших слов, меня можно назвать лидером действий», — цитирует Рюдигера El Mundo.

Вместе с «Реалом» Кроос четыре раза становился обладателем Лиги чемпионов, четырежды выигрывал ла лигу, Суперкубок Испании и Суперкубок УЕФА. Ранее он также выступал за «Баварию» и «Байер». Ранее он объявил о завершении карьеры.