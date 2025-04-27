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Сегодня, 04:17

Рюдигеру после финала Кубка Испании грозит длительная дисквалификация за попытку нападения на судью

Сергей Разин
корреспондент
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Защитник «Реала» Антонио Рюдигер может получить дисквалификацию за попытку нападения на судью в финале Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

32-летний немец в концовке встречи, будучи замененным, бросил в сторону судьи пакет со льдом. Он получил красную карточку, а партнеры остановили его, чтобы защитник не прорвался к арбитру. Спустя некоторое время Рюдигера увели в раздевалку, но позже он вновь пытался прорваться к судье.

26&nbsp;апреля. &laquo;Барселона&raquo; победила &laquo;Реал&raquo; (3:2 д.в.).Невероятное класико с сумасшедшей развязкой. «Реал» с третьей попытки дал бой «Барсе», но не дотерпел

«Барселона» стала победителем Кубка Испании. Для каталонцев это 32-й трофей, они являются рекордсменами по победам. На втором месте «Атлетик» (24), замыкает тройку «Реал» (20).

Антонио Рюдигер
ФК Барселона
ФК Реал
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