Рюдигеру после финала Кубка Испании грозит длительная дисквалификация за попытку нападения на судью

Защитник «Реала» Антонио Рюдигер может получить дисквалификацию за попытку нападения на судью в финале Кубка Испании против «Барселоны» (2:3).

32-летний немец в концовке встречи, будучи замененным, бросил в сторону судьи пакет со льдом. Он получил красную карточку, а партнеры остановили его, чтобы защитник не прорвался к арбитру. Спустя некоторое время Рюдигера увели в раздевалку, но позже он вновь пытался прорваться к судье.

«Барселона» стала победителем Кубка Испании. Для каталонцев это 32-й трофей, они являются рекордсменами по победам. На втором месте «Атлетик» (24), замыкает тройку «Реал» (20).