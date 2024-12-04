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Сегодня, 02:29

«Гранада», «Сельта» и «Вальядолид» вышли в 3-й раунд Кубка Испании, «Эспаньол» проиграл клубу 4-го дивизиона

Евгений Козинов
Корреспондент
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«Сельта» крупно обыграла «Саламанку» в матче 2-го раунда Кубка Испании — 7:0. Фернандо Лопес оформил дубль, а также по голу забили Тадео Алленде, Пабло Дюран, Уиллиот Сведберг, Уго Сотело и Карлос Домингес.

Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 23:00. ()
Саламанка
0:7
Сельта

«Гранада» в серии пенальти обыграла «Сарагосу» (2:2, пен. -5:4), «Эльче» благодаря одному голу Оскара Плано победил «Еклано» (1:0), «Вальядолид» в дополнительное время переиграл «Реал Авила» (4:2), «Эспаньол» потерпел поражение от «Барбастро» (0:2), а «Лас-Пальмас» одержал победу над «Европой» (2:1).

Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 23:00. La Romareda (Сарагоса)
Сарагоса
2:2
Гранада
Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 22:00. Municipal La Constitucion (Екла)
Еклано
0:1
Эльче
Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 21:00. ()
Реал Авила
2:4
Вальядолид
Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 23:00. Municipal de Deportes Barbastro (Барбастро)
Барбастро
2:0
Эспаньол
Испания. Кубок. 2-й раунд
03 дек, 23:15. Nou Sardenya (Барселона)
Европа
1:2
Лас-Пальмас

Футбол
ФК Вальядолид
ФК Гранада
ФК Лас-Пальмас
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ФК Сельта
ФК Эльче
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