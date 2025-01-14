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Сегодня, 18:22

Защитник «Севильи» Салас арестован за намеренное получение желтых карточек

Камила Абдурахманова
Кике Салас.
Фото Global Look Press
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Защитник «Севильи» Кике Салас арестован за то, что специально получал желтые карточки в матчах ла лиги, сообщает El Confidencial.

В последних восьми матчах прошлого сезона чемпионата Испании Салас получил семь желтых карточек. У полиции есть доказательства, что футболист делал это специально. Его друзья выигрывали на ставках, делая прогнозы на количество полученных им карточек.

22-летнему защитнику грозит до трех лет тюрьмы.

В текущем сезоне Салас провел за «Севилью» 16 матчей во всех турнирах, где смог отметиться 2 результативными передачами.

Источник: El Confidencial
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Футбол
ФК Севилья
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