Защитник «Севильи» Салас арестован за намеренное получение желтых карточек

Защитник «Севильи» Кике Салас арестован за то, что специально получал желтые карточки в матчах ла лиги, сообщает El Confidencial.

В последних восьми матчах прошлого сезона чемпионата Испании Салас получил семь желтых карточек. У полиции есть доказательства, что футболист делал это специально. Его друзья выигрывали на ставках, делая прогнозы на количество полученных им карточек.

22-летнему защитнику грозит до трех лет тюрьмы.

В текущем сезоне Салас провел за «Севилью» 16 матчей во всех турнирах, где смог отметиться 2 результативными передачами.