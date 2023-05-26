Игры
0
Новости
Матчи
Меню
YouTubе канал «СЭ»
Полная версия
Футбол
Новости
Видео
Ла Лига
Сегунда
Кубок
Суперкубок
Главная
Футбол
Испания

Сегодня, 08:08

Защитник Юмтити: «В «Барселоне» я провел четыре года в тюрьме»

Виталий Косик
Корреспондент
Telegram Дзен

Защитник «Барселоны» Самуэль Юмтити, который на правах аренды выступает за «Лечче», рассказал о своем пребывании в каталонской команде.

«Все, что мне было нужно, это чувствовать, что меня ценят, приносят пользу и уважают. В Каталонии я провел четыре года в тюрьме: не только на спортивном уровне, но и в повседневной жизни. Поначалу, после переезда в Испанию, я чувствовал, что меня ценят, и я играл на хорошем уровне. Потом я начал испытывать недоверие, мне стало плохо, и я понял, что в меня больше никто не верит. Мой контракт с «Барселоной»? Я хочу продолжать чувствовать себя хорошо, я сделал это в Италии. Я люблю язык, еду и моду», — приводит слова Юмтити AS.

Действующий контракт 29-летнего француза с «Барселоной» рассчитан до лета 2026 года.

В текущем сезоне он сыграл за «Лечче» 23 матча и не отличился результативными действиями.

Самюэль Юмтити
Футбол
ФК Барселона
ФК Лечче
1
0
Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Медведев взял пример с Шараповой. Почему россиянин теперь крут и на грунте?
«Недопустимость подписания каких-либо деклараций». Глава ОКР — о допуске российских спортсменов
Российский танк Т-80 нанес огневое поражение ВСУ на авдеевском направлении
МИД РФ назвал агрокорпорации Запада бенефициарами роста цен на продовольствие
Путин отметил положительную динамику в урегулировании между Баку и Ереваном
Бизнес предложил уничтожать поддельные товары
Популярное видео
«Эспаньол» — «Атлетико»: видеообзор матча, 36-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Райо Вальекано»: видеообзор, чемпионат Испании
«Вальядолид» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Севилья» — «Бетис»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Реал»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Осасуна»: видеообзор матча, 35-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эспаньол» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Эльче» — «Атлетико»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Сельта» — «Валенсия»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Хетафе»: видеообзор, 34-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Кадис»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Вильярреал»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал Сосьедад» — «Реал»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Осасуна»: видеообзор, 33-й тур чемпионата Испании
«Вальядолид» — «Атлетико»: видеообзор, чемпионат Испании
«Барселона» — «Бетис»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Реал» — «Альмерия»: видеообзор, 32-й тур чемпионата Испании
«Райо Вальекано» — «Барселона»: видеообзор, чемпионат Испании
«Атлетико» — «Мальорка»: видеообзор, 31-й тур чемпионата Испании
«Бетис» — «Реал Сосьедад»: видеообзор, чемпионат Испании
«Жирона» — «Реал»: видеообзор матча, 31-й тур чемпионата Испании
«Барселона» — «Атлетико»: видеообзор матча, чемпионат Испании
«Реал» — «Сельта»: видеообзор матча, 30-й тур чемпионата Испании
«Валенсия» — «Севилья»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
«Атлетико» — «Альмерия»: видеообзор матча, 29-й тур чемпионата Испании
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

«Эспаньол» недоволен отменой красной карточки Винисиуса

Глава ла лиги Тебас: «Оскорблениям подвергались и Месси, и Роналду»