Санчес Флорес: «Севилья» на правильном пути. Для нас сейчас очень важна дисциплина»

Главный тренер «Севильи» Кике Санчес Флорес рассказал о работе с командой после назначения в испанский клуб.

«Я осторожен. Ты можешь учить игроков только тогда, когда достаточно их видел. На этой неделе мы совершали как те действия, которые нам нравятся, так и те, которые нас не удовлетворили. Мы находимся на той стадии, когда понимание и обучение очень важны. Просто сказать что-то недостаточно», — приводит Marca слова Санчеса Флореса.

Также он ответил, благодаря чему команда сможет добиться триумфа.

«Мы на правильном пути. Очень важна дисциплина, а также компромиссы. Поражение разъединяет. Победа, наоборот, объединяет. Нужно заставить каждого игрока показать все, что у него есть внутри», — добавил тренер.

58-летний специалист в декабре 2023 года подписал контракт с «Севильей» до конца июня 2025-го. Предыдущим его клубом был «Хетафе», в котором он работал с октября 2021 по апрель 2023 года.

«Севилья» на данный момент занимает 16-е место в турнирной таблице чемпионата Испании с 16 очками в 19 матчах.