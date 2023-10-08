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«Сантьяго Бернабеу» стал лучшим стадионом мира по версии FourFourTwo

Руслан Минаев
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Домашняя арена «Реала» — «Сантьяго Бернабеу» признана лучшим стадионом мира по версии британского портала FourFourTwo.

В список попали 32 арены по следующим принципам — эстетическая привлекательность, атмосфера на трибунах и история.

Топ-10 рейтинга FourFourTwo:

1. «Сантьяго Бернабеу» (домашняя команда — «Реал Мадрид»);

2. «Маракана» («Фламенго», «Флуминенсе», «Васко да Гама»);

3. «Сигнал Идуна Парк» («Боруссия» Дортмунд);

4. «Бомбонера» («Бока Хуниорс»);

5. «Сан-Сиро» («Милан», «Интер»);

6. «Камп Ноу» («Барселона»);

7. «Монументаль Антонио Веспусио Либерти» («Ривер Плейт»);

8. «Ацтека» («Крус Асуль», «Америка»);

9. «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум» («Тоттенхэм»);

10. «Айброкс» («Рейнджерс»).

В 2019 году на «Сантьяго Бернабеу» началась реконструкция, которая продолжалась до 2023-го. Общую стоимость строительных работ оценили в 525 миллионов евро.

В рейтинг также попали «Альянц Арена» («Бавария», 11-е место), «Уэмбли» (сборная Англии, 12-е место), «Энфилд» («Ливерпуль», 15-е место). С полным списком можно ознакомиться по ссылке.

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