Щенсны подпишет контракт с «Барселоной» в понедельник

Вратарь Войцех Щенсны подпишет контракт с «Барселоной» в понедельник, 30 сентября, утверждает журналист Фабрицио Романо.

34-летний поляк, который завершил карьеру в конце августа, вернется в футбол, чтобы заменить в каталонском клубе Марка-Андре тер Штегена, который получил тяжелую травму колена и пропустит от 7 до 8 месяцев.

Детали контракта Щенсны с «Барселоной» не уточняются.

Предыдущей командой футболиста был «Ювентус», за который он выступал с июля 2017 года по август 2024 года. Также Щенсны играл за «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому».