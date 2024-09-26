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Щенсны подпишет контракт с «Барселоной» в понедельник

Иван Торопцев
редактор интернет отдела
Войцех Щенсны.
Фото Global Look Press
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Вратарь Войцех Щенсны подпишет контракт с «Барселоной» в понедельник, 30 сентября, утверждает журналист Фабрицио Романо.

34-летний поляк, который завершил карьеру в конце августа, вернется в футбол, чтобы заменить в каталонском клубе Марка-Андре тер Штегена, который получил тяжелую травму колена и пропустит от 7 до 8 месяцев.

Детали контракта Щенсны с «Барселоной» не уточняются.

Предыдущей командой футболиста был «Ювентус», за который он выступал с июля 2017 года по август 2024 года. Также Щенсны играл за «Арсенал», «Брентфорд» и «Рому».

Войцех Щенсны
Футбол
ФК Барселона

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