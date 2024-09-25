Щенсны: «Было бы неуважением не рассмотреть предложение «Барселоны»

Бывший вратарь «Арсенала» и «Ювентуса» Войцех Щенсны заявил, что готов рассмотреть предложение «Барселоны», хотя он и объявил о завершении карьеры летом.

«Я очень уважаю историю «Барселоны», это один из лучших клубов в мире. Я понимаю, в какой сложной ситуации они оказались после травмы тер Штегена, думаю, что с моей стороны было бы неуважительно не рассмотреть этот вариант», — цитирует Щенсного РИА «Новости» со ссылкой на Sport.es.

Основной вратарь «Барселоны» Марк-Андре тер Штеген получил травму колена в воскресенье, 22 сентября, в матче чемпионата Испании против «Вильярреала» (5:1). В понедельник голкипер перенес операцию.

Вместе с «Ювентусом» 34-летний Щенсны стал трехкратным чемпионом Италии и обладателем Кубка страны, а также дважды выиграл Суперкубок Италии. До туринского клуба он также играл в «Роме», «Брентфорде» и «Арсенале». За основную команду сборной Польши голкипер с 2009 года провел 84 матча.