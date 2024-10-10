Щенсны заявил, что не намерен отказываться от курения из-за критики

Вратарь «Барселоны» Войцех Щенсны заявил, что не собирается бросать курить, несмотря на критику со стороны общественности.

Ранее поляка неоднократно заставали с сигаретой. Щенсны рассказывал, что бывший главный тренер «Арсенала» Арсен Венгер штрафовал его за курение, и во многом из-за этого ему пришлось покинуть лондонский клуб.

«Есть вещи, которые я не меняю в своей жизни, и никого не касается, курю ли я. Я считаю, что это не влияет на то, что я делаю на поле. Я работаю в два раза усерднее.

Я не делаю этого при детях, потому что не хочу оказывать на них плохое влияние. Если кто-то думает, что я изменю свой образ жизни, пусть подумает еще раз, потому что я тот, кто я есть. Я был таким всю свою жизнь», — цитирует Щенсны Mundo Deportivo.

34-летний вратарь минувшим летом объявил о завершении карьеры, но в начале октября вернулся в футбол и подписал контракт с «Барселоной». Каталонцы на длительный срок потеряли основного голкипера Марка-Андре тер Штегена и были вынуждены пригласить Щенсны, подписав с ним контракт сроком на год. Поляк наиболее известен по выступлениям за «Арсенал», «Рому» и «Ювентус».